Украина может начать выдавать «электронное резидентство» иностранному бизнесу

Соответствующий законопроект уже подготовлен, сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров.

Министерство цифровой трансформации планирует реализовать проект «Электронное резидентство», позволяющий иностранным бизнесменам вести бизнес в Украине, не приезжая в нашу страну.

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Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на презентации министерства.

«У нас уже есть рабочая группа, написан указ президента, есть подготовленный законопроект, мы активно работаем над этим проектом. Мы хотим, чтобы в Украине было удобно открыть компанию, в Украине было удобно открыть счет в банке, не приезжая в нашу страну – получить ID-карточку в посольстве, и чтобы была возможность вести здесь бизнес», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, целью Министерства цифровой трансформации является увеличение доли IT-сектора в валовом внутреннем продукте Украины до 10%.