"Успокою панику": Гончарук заверяет, что переговоры с МВФ находятся в активной фазе

По его словам, в течение следующих нескольких недель будут продолжаться переговоры, чтобы получить так называемый staff agreement - рекомендации совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной.

В правительстве ожидают заключения нового соглашения с МВФ о начале новой программы сотрудничества, паниковать по поводу того, что миссия МВФ уехала, не заключив соглашения, нет оснований.

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Об этом написал в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

"Успокою сразу панику, которая вчера разлетелась в украинских СМИ - переговоры с международными партнерами в активной фазе. Мы начали обсуждение новой 3-летней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования", - заявил премьер.

По его словам, в течение следующих нескольких недель будут продолжаться переговоры, чтобы получить так называемый staff agreement - рекомендации совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной.

"Будем улучшать бизнес-среду и проводить ключевые реформы, запланированные нашим правительством - большую приватизацию госпредприятий, реформу агросектора, борьбу с коррупцией. Важным остается также успешное проведение судебной реформы", - заверил Гончарук.

Как сообщал УНИАН, в заявлении по итогам миссии МВФ, работавшей в Киеве с 12 по 26 сентября, под руководством Рона ван Родена, говорится, что Украина и Международный валютный фонд продолжат обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования в ближайшие недели.