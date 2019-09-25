Доллар в обменниках упал ниже 24 гривень

Банковский курс покупки доллара опустился до 23,95 гривни.

Сегодня, 25 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 11,07 копейки и составляет 23,9490 гривни. Курс продажи упал на 9,13 копейки – до 24,3050 гривни.

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Об этом сообщает Liga.net.

"Максимальный курс покупки составил 24,4 гривни, минимальный курс продажи – 24,07 гривни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средний курс покупки евро упал на 10,10 копейки и составляет 26,2227 гривни. Средний курс продажи упал также на 10,10 копейки до 26,7767. Продать евро дороже можно за 26,9 гривни, купить дешевле – за 26,45 гривни.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,6 копейки и составляет 3,402 гривни за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,2 копейки и составляет 3,849 гривни. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,75 гривни за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,7 гривни.