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Тарас Батенко: "В бюджете надо предусмотреть стимул для развития сел и малых городов"

11:49, 17 сентября 2019
Финансы
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Батенко предлагает расширить финансирование инфраструктурных объектов в селах и малых городах

Депутатская группа "За майбутнє" будет настаивать на увеличении расходов из бюджета на развитие инфраструктурных объектов в селах и малых городах.

Об этом в эфире телеканала "Наш" отметил сопредседатель группы, председатель партии УКРОП Тарас Батенко.

Депутаты группы будут встречаться с Премьер-министром Алексеем Гончаруком и предлагать расширить финансирование из Государственного фонда регионального развития.

"Мы ожидаем быть услышанными. Потому что следующий год – год завершения реформы децентрализации. Что закладывается на развитие регионов? Пока что мы видим, что Фонд социально-экономического развития, который все так критикуют за коррупционные составляющие, убирается, а Фонд регионального развития – не расширяется. Мы считаем нужным увеличить ДФРР на 4-5 миллиардов и заложить стимул для развития инфраструктурных объектов в селах и малых городах", – прокомментировал Тарас Батенко.

По словам народного депутата, в проекте Госбюджета есть и положительные моменты, но, вместе с тем, много вопросов остается без ответов.

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Теги: #госбюджет Украины#проект госбюджета#глава партии УКРОП