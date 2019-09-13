Налоговая подсчитала поступления в сводный бюджет Украины: увеличились на 18%

В январе-августе поступления в госбюджет выросли на 16,6% - до 309,5 млрд грн.

Поступления в сводный бюджет Украины, контролируемые Государственной налоговой службой (ГНС), в январе-августе 2019 года составили 482,9 млрд грн, что на 73,5 млрд грн, или на 17,9%, больше показателя за аналогичный период 2018 года.

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Согласно сообщению пресс-службы ГНС, за указанный период поступления в государственный бюджет выросли по сравнению с январем-августом прошлого года на 16,6% - до 309,5 млрд грн, а поступления в местные бюджеты - также увеличились на 20,5%, до 173,4 млрд грн.

В частности, в разрезе основных платежей в январе-августе текущего года увеличились поступления налога и сбора на доходы физических лиц - на 21,8%, рентной платы за пользование недрами - на 23%, налога на прибыль предприятий - на 3%.

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины за 2018 год выполнен с дефицитом на уровне 59,248 млрд грн, что на 23,7% больше дефицита за 2017 год, при установленном предельном показателе в размере 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.

Государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в размере 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита - 89,989 млрд грн.