Почем сегодня валюта: доллар и евро подорожали в курсах Нацбанка

Национальный банк на пятницу, 6 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,31 грн/долл., к евро – на уровне 27,99 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2531.0639 (5 сентября – 2526.3457)

100 EUR – 2798.8505 (5 сентября – 2783.5277)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 5 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,16/25,19 грн/долл., что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находились на уровне 27,88/27,92 грн/евро, что на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.