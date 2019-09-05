Гривня укрепилась к доллару на 10 копеек

Котировки гривни к евро снизились на 8 копеек.

В четверг, 5 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,16/25,19 грн/долл., что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 27,88/27,92 грн/евро, что на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на пятницу, 6 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,31 грн/долл., к евро – на уровне 27,99 грн/евро.