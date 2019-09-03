Споры относительно Brexit обрушили курс фунта стерлингов

Фунт стерлингов на минимуме более чем двух лет из-за опасений о Brexit без сделки.

Фунт стерлингов во вторник достиг минимума с января 2017 года на фоне растущей обеспокоенности инвесторов по поводу Brexit без сделки, в то время как противоборствующие британские законодатели продолжали борьбу за контроль над переговорами о выходе из Европейского Союза.

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Евро упал до более чем двухлетнего минимума, поскольку слабые экономические данные еврозоны усилили ожидания, что Европейский центральный банк смягчит денежно-кредитную политику по итогам заседания на следующей неделе, пишет Рейтер.

Юань опустился до рекордного минимума по отношению к доллару на офшорном рынке из-за ослабления надежд на разрешение американо-китайской торгового конфликта.

Фунт подешевел на 0,4% до 1,2015, потеряв 0,8% в понедельник - самое сильное падение более чем за три недели. Евро к фунту торговался на уровне 91,10 пенса, подорожав на 0,08%.

Индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,17% до 99,240%. Финансовые рынки США были закрыты в понедельник по случаю Дня труда. На офшорном рынке юань торговался на отметке 7,1858 за доллар, вблизи минимума с начала международной торговли этой валютой в 2010 году.

Юань ослаб после того, как агентство Bloomberg News сообщило, что китайским и американским чиновникам пока не удалось согласовать график следующего раунда торговых переговоров, который должен состояться позднее в сентябре.

Евро подешевел на 0,22% до $1,0942. В понедельник единая валюта также потеряла 0,2%.

Австралийский доллар торговался без резких колебаний на уровне $0,6719 после того, как Резервный банк Австралии оставил ключевую ставку без изменений на историческом минимуме в 1%.