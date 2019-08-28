В четверг в Украине подорожают доллар и евро

Официальный курс НБУ на 29 августа: 100 USD – 2522,1856 гривни; 100 EUR – 2795,3383 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2522,1856 (28 августа – 2516,4930)

100 EUR – 2795,3383 (28 августа – 2794,3138)

Сегодня, 28 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,20/25,22 гривни/доллар, что на 6 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 27,92/27,94 гривни/евро, что на одну копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.