НБУ увеличил выкуп валюты на межбанке в 1,3 раза

На прошлой неделе регулятор, как и неделей ранее, не продавал валюту.

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе - с 19 по 23 августа - увеличил выкуп валюты на межбанковском валютном рынке по сравнению с предыдущей неделей в 1,3 раза - до 79,5 миллиона долларов с 59,8 миллиона долларов.

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Согласно данным на сайте НБУ, на прошлой неделе регулятор, как и неделей ранее, не продавал валюту.

С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 2,958 миллиарда долларов, или в 12,9 раза.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в июле пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 1,3 миллиарда долларов.