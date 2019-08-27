США могут отложить пошлины на китайские товары - Трамп
09:35, 27 августа 2019Финансы
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Ранее Китай пообещал ввести пошлины на американские товары на сумму 75 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп задумался над отсрочкой повышения пошлин на импорт из КНР из-за намерения Пекина начать новые переговоры.
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Об этом сообщает Росбалт.
"Трамп сообщил, что провел с китайской стороной два телефонных разговора и назвал эти разговоры "хорошими" и "продуктивными". По его словам, у властей КНР "серьезные намерения" и они "хотят заключить сделку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее власти КНР пообещали ввести ответные дополнительные пошлины на ввоз товаров из США общим объемом 75 миллиардов долларов в год.
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