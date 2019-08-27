цей матеріал доступний українською

США могут отложить пошлины на китайские товары - Трамп

09:35, 27 августа 2019
Финансы
183 0
Президент США Дональд Трамп / REUTERS

Читайте такжеНовый виток торговой войны: Трамп пообещал повысить пошлины на товары из Китая до 30%

Об этом сообщает Росбалт.

"Трамп сообщил, что провел с китайской стороной два телефонных разговора и назвал эти разговоры "хорошими" и "продуктивными". По его словам, у властей КНР "серьезные намерения" и они "хотят заключить сделку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее власти КНР пообещали ввести ответные дополнительные пошлины на ввоз товаров из США общим объемом 75 миллиардов долларов в год.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #экономическая война США и Китая#торговая война#Трамп пошлины