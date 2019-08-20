В НБУ рассказали, как Украине избежать негативных последствий кризиса на развивающихся рынках

Это возможно в случае продолжения реформ при поддержке МВФ.

Украина может избежать негативных последствий финансового кризиса на развивающихся рынках при продолжении реформ при поддержке Международного валютного фонда.

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Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в ходе круглого стола в Киеве, отметив ухудшение ситуации на мировых развивающихся рынках и приводя пример Аргентины, в очередной раз оказавшейся на пороге дефолта.

«У Украины, в принципе, есть шанс выйти из глобального тренда развивающихся рынков. Но для этого требуется продолжение реформ. Нужно проинформированное правительство и заключение новой программы с МВФ. Это будет для инвесторов важным психологическим фактором», - сказал Сологуб.

Справка УНИАН. Фондовый рынок Аргентины и национальная валюта страны - аргентинский песо - резко рухнули 12 августа на фоне итогов президентских выборов, победу на которых одержал оппозиционный кандидат Альберто Фернандес.

Следом 17 августа Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Аргентины на три ступени, что увеличило вероятность суверенного дефолта или реструктуризации долгов.

На фоне резкой девальвации национальной валюты глава Министерства финансов Аргентины Николас Духовны 17 августа подал в отставку с занимаемого поста.