Через торговую площадку OpenMarket за 5 лет продали имущества на 10 миллиардов гривень

За 5 лет работы на площадке было проведено более 54 тыс. торгов.

Через торговую площадку OpenMarket (госпредприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ) с момента запуска в 2015 году было совершено почти 55 тыс. сделок и продано имущества на 10 млрд грн, сообщает пресс-служба СЕТАМ.

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«Проведено 54904 успешных торгов, поступило в бюджет более 10 млрд грн. Рост цен составляет 10,7% (после внедрения блокчейна 17,8%), а доходность – 5,8%. Всего зарегистрировано пользователей – 65367», – говорится в сообщении.

Отмечается, что рекордсменом по продаже через OpenMarket стал «Укргазбанк», который в марте 2019 года продал корпус №4 киевского завода "Арсенал" за 563,7 млн грн.

«Рекорд продаж – это результат совместной работы наших партнеров: банков, ГИС (Государственной исполнительной службы – УНИАН), АРМА (Агентства по розыску и менеджменту активов – УНИАН) и других. Успех стал возможным благодаря кропотливым усилиям нашего коллектива в Киеве и региональных филиалах. Клиенты доверяют нам, потому что на OpenMarket есть конкуренция, рост цены и открытость», – цитирует пресс-служба генерального директора «СЕТАМ» Виктора Вишнёва.

Отмечается, что аукцион также успешно действует на рынке земли. На специальной площадке land.setam.net.ua еще с сентября 2018 года в продаже права аренды на участки земли. К настоящему моменту продано почти 2 тыс. таких лотов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) – электронная площадка для проведения торгов имуществом, арестованным Государственной исполнительной службой Украины. Предприятие работает с 26 октября 2015 года. В экспериментальном режиме предприятие работало с 1 мая 2014 года в Киеве, Киевской, Львовской и Винницкой областях. Сейчас система работает на всей территории Украины.

В сентябре 2017 года СЕТАМ изменило название электронной площадки для торгов на OpenMarket.

В ноябре 2017 OpenMarket совместно с Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, начали сотрудничество по реализации арестованного имущества.