Торговая война с Китаем может привести к рецессии экономики США - Goldman Sachs

Goldman Sachs заявил, что понизил свой прогноз по росту экономики США на четвертый квартал на 20 базисных пунктов до 1,8%.

Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (2020 год).

К такому мнению пришли аналитики из Goldman Sachs Group Inc., сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

"Мы ожидаем вступления в силу тарифов на оставшиеся ввозимые товары из Китая на $300 млрд", - приводит агентство сообщение банка, разосланное клиентам.

Goldman Sachs заявил, что понизил свой прогноз по росту экономики США на четвертый квартал на 20 базисных пунктов до 1,8% на фоне более значительного, чем ожидалось, влияния торговой войны.

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"В целом, мы повысили нашу оценку влияния торговой войны на темпы экономического роста", - говорится в сообщении банка.

Президент США Дональд Трамп 1 августа объявил, что с сентября введет 10% пошлины на оставшиеся китайские товары стоимостью $300 млрд. Соединенные Штаты также обвинили Китай в манипуляции валютой после падения курса юаня. Пекин обвинения отрицает.

Торговая война между США и Китаем разразилась в 2018 году. Это произошло после того как Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары. Пекин стал отвечать Вашингтону зеркально. Стороны неоднократно вели переговоры о заключении сделки, которая могла бы положить конец торговой войне между двумя крупнейшими экономиками, однако сделать этого пока не удается.

Ранее УНИАН сообщал, что минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения "несправедливого преимущества".