Бизнес настаивает на судебной реформе и детенизации экономики в Украине - ЕБА

Члены ассоциации обсудили с председателем партии "Слуга народа" Дмитрием Разумковым и экспертом по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права Даниилом Гетманцевым приоритеты бизнеса и цели политической команды.

Бизнес-сообщество настаивает на необходимости проведения в Украине давно назревшей судебной реформы и выведения украинской экономики из тени.

Читайте такжеВ Кабмине похвастались успехами борьбы с теневой экономикой: снизилась до 30% от ВВП

Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) со ссылкой на итоги встречи членов ассоциации с председателем политической партии "Слуга народа" Дмитрием Разумковым и экспертом по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права Даниилом Гетманцевым.

В сообщении со ссылкой на исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации Анну Деревянко отмечается, что приоритеты бизнеса и анонсированные цели политической команды в большинстве своем совпадают.

"В то же время, чтобы достичь большего, иногда стоит и ставить их (цели – УНИАН) более амбициозно. Так, например, на встрече много времени обсуждали проблему теневого сектора экономики и необходимые шаги для урегулирования вопроса. Команда имеет действительно немало важных и полезных предложений, и в планах на 5 лет - уменьшить на 15% теневую экономику. Но, возможно, если бизнес и государство будут эффективно сотрудничать, цифра в 25-30% - также вполне реальна", - цитирует пресс-служба Деревянко.

Также сообщается, что на встрече представители бизнеса обсуждали вопросы развития cashless и санкций за торговлю без фискального чека, изменение ответственности за налоговые правонарушения, к примеру, за нарушения, которые произошли не по вине предприятий.

Согласно сообщению, в контексте работы таможни бизнес поднял важные вопросы гармонизации таможенного законодательства Украины в соответствии с законодательством ЕС, а также о внедрении института уполномоченного экономического оператора.

"Кроме того, было акцентировано на необходимости уже давно перезревшей судебной реформы - ведь движение экономики вперед невозможно без неэкономических обновлений, урегулирования инфраструктурных вопросов и привлечения частных инвестиций в сферу логистики, комплексного решения вопросов миграции", - добавили в пресс-службе.

По итогам встречи была достигнута договоренность о том, что бизнес предоставит политсиле свои предложения по урегулированию существующих проблемных аспектов и развития благоприятного бизнес-климата в стране.

Как сообщал УНИАН, ранее Европейская Бизнес Ассоциация обнародовала семь первоочередных шагов, которые ожидает бизнес-сообщество от президента Владимира Зеленского, среди которых, в частности, реформирование правоохранительных органов с целью снижения давления на бизнес, перезапуск Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, обеспечение макроэкономической стабильности и независимости Национального банка, реформа публичных закупок, продолжение автоматического возмещения НДС и дерегуляции, реформа Фискальной службы.

Кроме того, украинские предприятия ожидают от властей увеличения государственной поддержки, а также снижения налогового давления и упрощения уплаты налогов с целью улучшения бизнес-среды в стране.