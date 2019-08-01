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На счете Госказначейства стало в 4 раза больше денег

14:15, 01 августа 2019
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 августа 2019 года составил 48,968 миллиарда гривень, что в четыре раза выше показателя месяцем ранее.

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Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, текущий остаток в 25 раз выше показателя на аналогичную дату прошлого года и в 5 раз - показателя на начало года.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 июля 2019 года составил 12,958 миллиарда гривень, что более чем вдвое ниже показателя месяцем ранее.

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Теги: #Госказначейство#счет Госказначейства