На счете Госказначейства стало в 4 раза больше денег
14:15, 01 августа 2019Финансы
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По сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года остаток вырос в 25 раз.
Иллюстрация / REUTERS
Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 августа 2019 года составил 48,968 миллиарда гривень, что в четыре раза выше показателя месяцем ранее.
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Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, текущий остаток в 25 раз выше показателя на аналогичную дату прошлого года и в 5 раз - показателя на начало года.
Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 июля 2019 года составил 12,958 миллиарда гривень, что более чем вдвое ниже показателя месяцем ранее.
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