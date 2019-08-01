В Украине сегодня вступили в силу спецпошлины на большинство российских товаров

Исключением должны стать только товары чувствительного импорта.

Украинское правительство с 1 августа ввело в действие специальные пошлины на товары из России, которые будут взиматься независимо от других сборов.

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Как сообщает DW, соответствующее решение Кабинет министров Украины принял еще 15 мая. Согласно сообщению Министерства экономического развития и торговли, пошлины введены почти на все российские товары. Исключением должны стать только товары чувствительного импорта, такие как уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция.

Однако в июле правительство своим решением дополнительно ввело специальные пошлины на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, а также на ряд видов сжиженного газа.

Эти сборы также будут взиматься с 1 августа и будут повышены с 1 октября. В частности, спецпошлина на сжиженный газ с августа составит 3,75 процента и возрастет до 4 процентов с октября. Дополнительные сборы на ДТ установлены на уровне 1,75 процента с 1 августа и 3 процента - с октября.

По словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, уплаченные суммы спецпошлины будут направляться в спецфонд госбюджета и использоваться для финансирования мер импортозамещения. Планируется, что дополнительные поступления от уплаты этих спецпошлин во втором полугодии 2019 года составят около 3,7 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, аналитики считают, что введение Украиной специальных пошлин на дизельное топливо и сжиженный газ из России не повлияет на конечных потребителей на АЗС. Конечная цена в большей степени будет зависеть от валютных колебаний, а поскольку ситуация на валютном рынке Украины демонстрирует положительную динамику, то потребителям не стоит ожидать повышения цен.