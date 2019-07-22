Кабмин обнародовал постановление о спецпошлинах на топливо из России

С 1 августа 2019 года спецпошлина на дизельное топливо будет составлять 3,75% таможенной стоимости, а с 1 октября 2019 года - 4%.

Кабинет министров Украины обнародовал постановление, согласно которому с 1 августа вводится специальная пошлина на дизельное топливо и сжиженный газ, ввезенный из Российской Федерации.

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Соответствующее постановление №624, принятое на заседании правительства 17 июля, обнародовано на сайте Кабмина.

В документе сказано, что постановление нацелено на защиту существенных интересов безопасности при чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях.

Так, с 1 августа 2019 года спецпошлина на дизельное топливо, ввозимое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% таможенной стоимости, а с 1 октября 2019 года - 4%.

Пошлина на поставки сжиженного газ с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября – 3%.

"Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует до момента отмены Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, аналитики считают, что введение Украиной специальных пошлин на дизельное топливо и сжиженный газ из России не повлияет на конечных потребителей на АЗС. Конечная цена будет в большей степени зависеть от валютных колебаний, а поскольку ситуация на валютном рынке Украины демонстрирует положительную динамику, то потребителям не стоит ожидать повышения цен.