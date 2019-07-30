Нацбанк выставит на торги бизнес-центр в Одессе

Имущество находится в залоге у регулятора по стабилизационному кредиту ликвидируемого "Имэксбанка".

Национальный банк Украины выставит на торги современный бизнес-центр в Одессе, находящийся в залоге у регулятора по стабилизационному кредиту ликвидируемого "Имэксбанка".

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Как сообщается на сайте НБУ, центр расположен в центре города на проспекте Гагарина. Центр введен в эксплуатацию в 2004 году, имеет 16 этажей, а его общая площадь превышает 12 тысяч квадратных метров. В здании есть как обычные офисные помещения, так и помещения VIP-класса, конференц-зал, ресторан, хранилище. Рядом расположены наземный паркинг и парк с ландшафтным дизайном.

Нацбанк отметил, что в начале года центр был обременен долгосрочными договорами аренды, однако в июне регулятор получил окончательное решение Верховного Суда о признании их недействительными, то есть, новый владелец сможет свободно распоряжаться приобретенным имуществом.

Ссылаясь на итоги встречи с представителями известных инвестиционных компаний, в НБУ отметили заинтересованность инвесторов в приобретении недвижимости.

Отмечается, что на сегодня ведутся переговоры с Фондом гарантирования вкладов физических лиц по привлечению к продаже объекта компаний по комплексной подготовке и организации открытых торгов.

Также сообщается, что полученные от продажи средства будут направлены на погашение задолженности банка перед НБУ.

Справка УНИАН. "Имэксбанк" (г. Одесса) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков. Банк принадлежал депутату Верховной Рады минувшего созыва Леониду Климову (группа "Видродження"), входившему в парламентский Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. Национальный банк Украины призвал "Имэксбанк" неплатежеспособным в январе 2015 года.