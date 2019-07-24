Крупнейший банк Германии отчитался о миллиардных убытках

Второй квартал 2019 года крупнейший коммерческий банк Германии завершил с финансовыми потерями в 3,15 миллиарда евро. Значительные убытки вызвала глубокая реорганизация, объясняют в Deutsche Bank.

Во втором квартале 2019 года Deutsche Bank понес убытки на сумму 3,15 миллиарда евро. Об этом компания сообщила в среду, 24 июля.

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Такие значительные финансовые потери объясняют прежде всего начислениями в связи с глубокой реорганизацией. Только на эти цели банк потратил 3,4 миллиарда евро, говорится в сообщении.

Отрицательный финансовый результат за второй квартал текущего года оказался больше, чем ожидалось, ведь еще в начале июля у банка оценивали возможные убытки в 2,8 миллиарда евро. В прошлом году во втором квартале финучреждение получило около 410 миллионов евро прибыли, передает “Немецкая волна”.

Ранее наблюдательный совет Deutsche Bank принял решение о коренной реорганизации немецкого финансового гиганта. Планируется в частности выход из глобальной фондовой торговли. В то же время до 2022 года будет сокращено около 18 тысяч рабочих мест.

Deutsche Bank демонстрировал проблемы с доходностью и раньше. Только 2018 год удалось завершить с прибылью. Этому предшествовали три убыточных года. Например, 2016 год финучреждение завершило с убытком в 1,4 миллиарда евро.