Политическая неопределенность не повлияла на валютный рынок Украины – НБУ

Курс гривни формируется под влиянием рыночного спроса и предложения, а укреплению гривни способствовали благоприятные условия для украинского экспорта и инвестиции от нерезидентов.

Политическая неопределенность не повлияла на валютный рынок Украины, и курс гривни формируется исключительно под влиянием рыночного спроса и предложения.

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Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе брифинга.

"Двойные выборы действительно связаны с ожиданиями определенных рисков на финансовых рынках. Но это абсолютно никоим образом не повлияло на курс - он как формировался благодаря спросу и предложению, так и продолжает формироваться сегодня", - сказал Смолий.

Факторами укрепления гривни в последние время он назвал благоприятные условия для украинского экспорта, приток инвестиций от нерезидентов в долговые бумаги Украины, в результате чего выросло предложение валюты на рынке.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк на пятницу, 19 июля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,03 гривни/доллар, что на 6% выше показателя на начало года.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 гривни/доллар.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 гривень/доллар.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 гривни/доллар.