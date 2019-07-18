Зеленский обратился к иностранным бизнесмена и предложил инвестировать в Украину (видео)

Президент заявил, что он и его команда готовы защищать каждое созданное инвесторами рабочее место и каждый доллар, заплаченный в виде налогов.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к иностранным инвесторам.

Обращение президента, которое он, к слову, сделал на английском языке, он разместил на своей странице в Fecebook.

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В своем обращении Зеленский говорит, что хотел бы пригласить иностранніых инвесторов в нашу "красивую страну и исследовать множество возможностей, которые здесь есть".

Зеленский отметил, что страна большая и возможностей инвестирования достаточно, а он и его команда хотят значительно упростить правила ведения бизнеса, провести дерегуляцию экономики, улучшить инфраструктуру и т. д. Однако любые изменения требуют времени.

"Я приглашаю Вас, инвесторы из любой точки мира, присоединиться к возможности получить невероятную отдачу от ваших инвестиций. Ваш успех будет нашим успехом!" - сказал Зеленский.

По его словам, и он и его команда готовы защищать каждое созданное инвесторами рабочее место и каждый доллар, заплаченный в виде налогов.

"Добро пожаловать в страну свободы! Добро пожаловать в Украину!" - завершил свое обращение Зеленский.

Отметим, что по данным Госстата, прямые инвестиции в экономику Украины по состоянию на 1 апреля 2019 года составили 32 918,2 млн долларов. Крупнейшими инвесторами в украинскую экономику по состоянию на 1 апреля являются страны Европейского Союза, они вложили 25 960 млн долларов.