Инвесторы нарастили вложения в Украину на $45,5 миллиона

Наибольший прирост инвестиций - из России, Нидерландов, Швейцарии.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) за январь-март 2019 года вырос на 45,5 млн долл., или на 0,1%, - до 32,918 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, за этот период поступило 587,6 млн долл. новых инвестиций, но при этом выбыло 496,5 млн долл., а отрицательная переоценка составила 45,6 млн долл.

Согласно приведенным данным, наибольший прирост инвестиций - из России (97,9 млн долл.), Нидерландов (72,9 млн долл.), Швейцарии (48,2 млн долл.).

Наибольший отток инвестиций приходится на такие страны, как Венгрия (278,8 млн долл.), Великобритания (37,9 млн долл.), Люксембург (11,6 млн долл.)

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины оценил объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за первый квартал 2019 года в 0,8 млрд долл.