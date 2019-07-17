В Украине растет популярность безналичных расчетов: «живых» денег стало меньше на 6,4 миллиарда (инфографика)

Объем наличности вне банков в Украине в июне сократился на 1,6% - до 393,8 млрд грн. В НБУ отмечают, что такая тенденция связана со стабильным трендом роста популярности безналичных расчетов.

Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины в июне сократился по сравнению с показателем на начало года на 1,6% - до 393,8 млрд грн.

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Такие данные обнародовал Национальный банк Украины на своей странице в сети Facebook.

"Наличные в обращении уменьшились на 6,4 млрд грн (или на 1,6%), если сравнить с началом этого года. Такая тенденция связана со стабильным трендом роста популярности безналичных расчетов", - отмечает НБУ.

В частности, в наличном обращении Украины по состоянию на 1 июля находилось 393,8 млрд грн, в том числе банкнот – 391,3 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет – 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.).

Как отмечают в НБУ, если сравнивать с данными Европейского центрального банка (ЕЦБ), то в еврозоне сейчас в наличном обращении находится 132,8 млрд банкнот евро и 22,8 млрд монет.

По данным регулятора, как и ранее, в наличном обращении Украины преобладают банкноты 200 гривень и монеты номиналом 10 копеек с показателями 23% и 29% объема рынка соответственно. В еврозоне же больше всего в обращении банкнот 50 евро и монет номиналом 1 евроцент (46% и 29% соответственно).

Справка УНИАН. Объем денежной массы в Украине за 2018 год вырос на 5,6% – до 1,276 трлн грн; денежной базы - на 9,2%, до 435,8 млрд грн.