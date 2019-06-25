В Украине появятся монеты в 5 и 10 гривень: названы сроки
13:43, 25 июня 2019Финансы
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Нацбанк выпустит в оборот монеты номиналом 5 гривен в 2019 году, 10 гривен – в 2020 году.
В 2019 году выпустят в оборот монеты номиналом 5 гривень / фото УНИАН
Национальный банк Украины выпустит в оборот монеты номиналом 5 гривень в 2019 году, 10 гривень – в 2020 году.
Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.
«В 2019 году мы выпустим в оборот монеты номиналом 5 гривень, в 2020 – 10 гривень», - сказал Смолий.
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