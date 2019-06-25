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В Украине появятся монеты в 5 и 10 гривень: названы сроки

13:43, 25 июня 2019
Финансы
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В 2019 году выпустят в оборот монеты номиналом 5 гривень / фото УНИАН

Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

«В 2019 году мы выпустим в оборот монеты номиналом 5 гривень, в 2020 – 10 гривень», - сказал Смолий.

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Теги: #Нацбанк#монеты