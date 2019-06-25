В Украине появятся монеты в 5 и 10 гривень: названы сроки

Нацбанк выпустит в оборот монеты номиналом 5 гривен в 2019 году, 10 гривен – в 2020 году.

Национальный банк Украины выпустит в оборот монеты номиналом 5 гривень в 2019 году, 10 гривень – в 2020 году. Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга. «В 2019 году мы выпустим в оборот монеты номиналом 5 гривень, в 2020 – 10 гривень», - сказал Смолий.

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