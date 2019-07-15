Гривня снизилась к доллару на 4 копейки

Гривня на межбанке 15 июля снизилась к доллару на 4 копейки – до 25,79/25,82 грн/долл.

В понедельник, 15 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,79/25,82 грн/долл., что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 29,06/29,09 грн/евро, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на вторник, 16 июля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,74 грн/долл., к евро – на уровне 29,01 грн/евро.