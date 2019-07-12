Евро снова упал ниже 29 гривень
17:56, 12 июля 2019Финансы
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Гривня на межбанке 12 июля укрепилась к доллару на 8 копеек – до 25,75/25,78 грн/долл.
Котировки гривни к евро выросли на 12 копеек / фото УНИАН
В пятницу, 12 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,75/25,78 грн/долл., что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 28,97/28,99 грн/евро, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Национальный банк на понедельник, 15 июля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,76 грн/долл. (12 июля – 2580.1837), к евро – на уровне 28,99 грн/евро (12 июля – 2911.7373).
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