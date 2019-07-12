Евро снова упал ниже 29 гривень

Гривня на межбанке 12 июля укрепилась к доллару на 8 копеек – до 25,75/25,78 грн/долл.

В пятницу, 12 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,75/25,78 грн/долл., что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Читайте такжеВерховный суд разрешил указывать в трудовом договоре зарплату в иностранной валюте

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 28,97/28,99 грн/евро, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на понедельник, 15 июля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,76 грн/долл. (12 июля – 2580.1837), к евро – на уровне 28,99 грн/евро (12 июля – 2911.7373).