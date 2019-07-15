Рост китайской экономики замедлился до 27-летнего минимума

Темпы роста ВВП Китая замедлились до минимума с 1992 года на фоне торговых разногласий с США.

Экономика Китая по итогам II квартала 2019 года прибавила 6,2% в годовом сопоставлении после подъема на 6,4% в январе - марте текущего года.

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на отчет Государственного статистического управления страны.

"Таким образом, темпы роста ВВП замедлились до минимума с 1992 года на фоне неопределенности в сфере торговли с США", - говорится в сообщении.

По оценкам ведомства, в I полугодии текущего года экономика страны увеличилась на 6,3%.

"Власти КНР поставили задачу удвоить размер своей экономики к 2020 году по сравнению с 2010 годом. На фоне опасений, что торговая война нанесет удар по огромной экспортной отрасли Китая, Пекин ведет свободную монетарную политику и меняет промышленную политику, направляя ее на стимулирование инвестиций", - подчеркивает издание.

На прошлой неделе стало известно, что объем нового банковского кредитования в Китае в национальной валюте увеличился в июне 2019 года на 40,7% и достиг 1,66 триллиона юаней (241,47 миллиарда долларов) по сравнению с майским результатом в 1,18 триллиона юаней.

Банки страны нарастили объем новых кредитов до максимума за 3 месяца, в целях поддержки замедляющейся экономики, пострадавшей от торговой войны с США.

Напомним также, что экономика Китая по итогам I квартала 2019 года выросла на 6,4% в годовом исчислении, как и тремя месяцами ранее. При этом рост индикатора замедлился в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, когда ВВП увеличился на 6,8%.

По итогам 2018 года экономика страны прибавила 6,6%, незначительно замедлив темпы роста в сравнении с предыдущим годом, когда ВВП вырос на 6,7%.