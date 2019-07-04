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Новый рекорд: иностранцы вложили в украинские облигации 60 миллиардов

14:43, 04 июля 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) по итогам еженедельного аукциона вырос на 3,9 миллиарда гривень, или на 6,9%, до 60,12 миллиарда гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, такого показателя удалось достичь за счет прироста гривневых бумаг на сумму 3,91 миллиарда гривень, которых теперь в портфеле нерезидентов на общую сумму 58,21 миллиарда гривень.

По данным НБУ, объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации, по сравнению с началом года, вырос на 53,77 миллиарда гривень, или в 9,5 раза.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,13 миллиарда гривень, или на 21,7%.

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Теги: #ОВГЗ#ОВГЗ-аукцион