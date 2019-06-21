Фонд гарантирования приступил к ликвидации банка "Хрещатик"

Процедура продлится два года - до 19 июня 2021 года включительно.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к ликвидации банка "Хрещатик", которая продлится два года - до 19 июня 2021 года включительно.

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Как сообщается на сайте фонда, ликвидатором банка на этот период назначен Александр Шевченко.

Согласно сообщению, требования кредиторов банка "Хрещатик" принимаются в течение 30 дней со дня публикации информации об отзыве лицензии у банка в газете "Голос Украины".

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 19 июня 2019 года повторно принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Хрещатик".

Регулятор признал банк неплатежеспособным в апреле 2016 года, однако спустя два месяца - в июле - клиенты банка инициировали судебное разбирательство относительно правомерности этого решения.

В конце мая текущего года Верховный суд Украины подтвердил правомерность решения НБУ о выведении банка с рынка.

Банк "Хрещатик" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Ключевыми владельцами финучреждения были: гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская городская госадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.