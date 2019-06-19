Нацбанк принял решение о ликвидации банка "Хрещатик"

Регулятор признал банк неплатежеспособным еще в апреле 2016 года, однако клиенты банка инициировали многолетнее судебное разбирательство.

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Хрещатик», признанного неплатежеспособным в апреле 2016 года.

Как сообщается на сайте НБУ, решение принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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В НБУ напомнили, что регулятор, согласно действующему законодательству, обязан принять решение об отзыве лицензии и ликвидации банка по предложению Фонда гарантирования вкладов в течение пяти дней со дня получения такого предложения.

Справка УНИАН. Банк «Хрещатик» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Ключевыми владельцами финучреждения были: гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.

Национальный банк Украины признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным в апреле 2016 года, однако спустя два месяца - в июле - клиенты банка инициировали судебное разбирательство относительно правомерности решения НБУ.

В конце мая 2019 года года Верховный суд Украины подтвердил правомерность решения НБУ о выведении с рынка банка «Хрещатик». Суд восстановил юридический факт неплатежеспособности банка «Хрещатик», отменив решения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций не в пользу Национального банка Украины, и направив дело на новое рассмотрение.