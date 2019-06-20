ФГВФЛ настаивает на прозрачности продажи пула масложировых кредитов Дельта Банка
Об этом на брифинге в Украинском антикризисном центре заявили представители ФГВФЛ и международного консультанта DebtX.
«Это были прозрачные торги», - заявила замдиректора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут.
Рекрут объяснила снижение цены продажи пула активов до 182,5 млн гривен на июньском аукционе, по сравнению, с 906 млн гривен, который победитель торгов финансовая компания «Скай» готова была заплатить в марте, судебным решением, которое заблокировало сделку весной и распугало потенциальных инвесторов.
«И не фонд гарантирования положил себе что-то в карман», - сказала она.
По словам, директор по международным операциям и развитию бизнеса DebtX Гифорда Веста, несмотря на профессионализм команды Фонда, государство потеряло сотни миллионов гривен из-за несовершенства судебной системы.
«Судебный иск, который направила сторона, которая не принимала участия в торгах, лишила ФГВФЛ возможности получить 906 млн гривен», - сказал он.
В свою очередь, директор департамента консолидированной продажи активов ФГВФЛ Тарас Елейко посетовал, что несмотря на проведенную DebtX масштабную маркетинговую компанию, решение суда резко сбило интерес инвесторов к активу, поскольку риски не получить активы в распоряжение резко возросли.
У Фонда нет претензий ни к организации торгов DebtX, ни к самой процедуре, ни к результатам аукциона, Укрэксимбанк, как залоговый кредитор, также не высказал претензий к сделке.
«Если есть основания подписать протокол торгов, даже, если мы не согласны с ценой, мы его подпишем», - сказала Рекрут.
По ее словам, основная задача Фонда – это обеспечить прозрачность проведения торгов при продаже активов банков-банкротов, а на формирование цены влияние оказывает инвестиционный климат в стране.
«Это собственно и есть цена несовершенного инвестиционного климата и судебной системы», - подчеркнула Рекрут.
Как сообщалось, ФГВФЛ 7 июня на площадке The Debt Exchange продал обязательства по кредитным договорам Дельта Банка за 182,5 млн гривен.
Стартовая цена составляла 868,8 млн гривен и в ходе торгов цена снизилась почти на 80%.
Победителем аукциона стала финансовая компания «Скай», конечным бенефициаром которой является собственник Кернел Груп Андрей Веревский.
Она же в марте 2019 победила в аукционе, согласившись заплатить 906 млн гривен за активы Дельта Банка, однако, сделку заблокировал Окружной административный суд Киева по иску финансовой компании «Октант», которая даже не принимала участие в торгах.
До этого ФГВФЛ 10 раз безуспешно пытался продать этот пул активов через ProZorro.