ФГВФЛ настаивает на прозрачности продажи пула масложировых кредитов Дельта Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц настаивает на прозрачности торгов на аукционе DebtX по продаже кредитов Дельта Банка, по которым в залоге находятся Ильичевский масложировой комбинат, Ильичевский зерновой порт, Одесский масложировой комбинат и ряд других объектов масложировой отрасли и не видит оснований для отмены их результатов.

Об этом на брифинге в Украинском антикризисном центре заявили представители ФГВФЛ и международного консультанта DebtX.

«Это были прозрачные торги», - заявила замдиректора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут.

Рекрут объяснила снижение цены продажи пула активов до 182,5 млн гривен на июньском аукционе, по сравнению, с 906 млн гривен, который победитель торгов финансовая компания «Скай» готова была заплатить в марте, судебным решением, которое заблокировало сделку весной и распугало потенциальных инвесторов.

«И не фонд гарантирования положил себе что-то в карман», - сказала она.

По словам, директор по международным операциям и развитию бизнеса DebtX Гифорда Веста, несмотря на профессионализм команды Фонда, государство потеряло сотни миллионов гривен из-за несовершенства судебной системы.

«Судебный иск, который направила сторона, которая не принимала участия в торгах, лишила ФГВФЛ возможности получить 906 млн гривен», - сказал он.

В свою очередь, директор департамента консолидированной продажи активов ФГВФЛ Тарас Елейко посетовал, что несмотря на проведенную DebtX масштабную маркетинговую компанию, решение суда резко сбило интерес инвесторов к активу, поскольку риски не получить активы в распоряжение резко возросли.

У Фонда нет претензий ни к организации торгов DebtX, ни к самой процедуре, ни к результатам аукциона, Укрэксимбанк, как залоговый кредитор, также не высказал претензий к сделке.

«Если есть основания подписать протокол торгов, даже, если мы не согласны с ценой, мы его подпишем», - сказала Рекрут.

По ее словам, основная задача Фонда – это обеспечить прозрачность проведения торгов при продаже активов банков-банкротов, а на формирование цены влияние оказывает инвестиционный климат в стране.

«Это собственно и есть цена несовершенного инвестиционного климата и судебной системы», - подчеркнула Рекрут.

Как сообщалось, ФГВФЛ 7 июня на площадке The Debt Exchange продал обязательства по кредитным договорам Дельта Банка за 182,5 млн гривен.

Стартовая цена составляла 868,8 млн гривен и в ходе торгов цена снизилась почти на 80%.

Победителем аукциона стала финансовая компания «Скай», конечным бенефициаром которой является собственник Кернел Груп Андрей Веревский.

Она же в марте 2019 победила в аукционе, согласившись заплатить 906 млн гривен за активы Дельта Банка, однако, сделку заблокировал Окружной административный суд Киева по иску финансовой компании «Октант», которая даже не принимала участие в торгах.

До этого ФГВФЛ 10 раз безуспешно пытался продать этот пул активов через ProZorro.