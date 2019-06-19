НБУ укрепил гривню: свежие курсы

Национальный банк на среду, 19 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,39 грн/долл., к евро – на уровне 29,52 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2638.8427 2638.8427 (18 июня – 2642.1945)

100 EUR – 2952.0733 (18 июня – 2976.4321)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,37/26,39 грн/долл., что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 29,52/29,55 грн/евро, что на 19 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.