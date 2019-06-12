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В Нацбанке появится подразделение по защите прав клиентов банков

11:07, 12 июня 2019
Финансы
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Нацбанк создает подразделение защиты прав потребителей финуслуг / фото УНИАН

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий, выступая на форуме по финансовой инклюзии.

Он отметил, что Нацбанк рассчитывал на усиление защиты потребителей финансовых услуг в Украине на законодательном уровне, но парламент решил иначе.

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«Однако это не повод оставлять людей один на один с их проблемами с банками и небанковскими финучреждениями. Сегодня с большим удовольствием сообщаю: Национальный банк берет на себя ответственность за защиту прав потребителей финансовых услуг и создает специальное подразделение, которое будет заниматься этими вопросами», - заявил Смолий.

По его словам, как и ранее, Нацбанк будет рассматривать обращения граждан, но цепочка «жалоба - реакция - изменения в нормативные акты» станет короче, что позволит сократить количество недоразумений между банками и их клиентами.

Также глава НБУ сообщил, что регулятор взял на себя лидерство и разработал видение будущей стратегии финансовой грамотности, чтобы подготовить молодежь к жизни в реальном мире, полном вызовов и быстрых изменений.

Ранее УНИАН сообщал, что Национальный банк Украины планирует обязать банки возвращать по требованию клиентов списанные мошенниками средства с платежных карт не позднее следующего рабочего дня.

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Теги: #Нацбанк#НБУ#банки