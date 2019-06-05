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МВФ назвал цену торговой войны США и Китая для мировой экономики

20:20, 05 июня 2019
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

К такому выводу пришел Международный валютный фонд (МВФ), пишет CNBC.

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По словам главы МВФ Кристин Лагард, введение пошлин в отношении всех американских и китайских товаров может привести к потере 455 миллиардов долларов валового внутреннего продукта (ВВП). Она отметила, что эта цифра больше, чем ВВП ЮАР.

Лагард заявила, что США и Китай «сами себе наносят раны», и от этого нужно уходить путем снятия введенных недавно торговых ограничений.

«Есть растущие опасения относительно эффекта [на экономику] от торгового противостояния. Существует риск, что наиболее свежие американо-китайские торговые ограничения в будущем приведут к сокращению инвестиций, производительности и роста. Также опасения вызывает недавно озвученное США намерение ввести пошлины относительно [товаров из] Мексики», — сказала Лагард.

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Теги: #США#Китай#МВФ#торговая война