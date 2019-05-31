Украинские банки обеспокоены политической ситуацией - опрос НБУ

Кроме того, в пятерку самых больших факторов риска для финансового сектора вошли коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы; состояние защиты прав кредиторов и инвесторов; мошенничество и киберугрозы.

Банки и небанковские финансовые учреждения Украины считают состояние финансового сектора удовлетворительным, однако обеспокоены политической и социальной ситуацией в стране, а также состоянием сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Читайте такжеМиссия МВФ покинула Украину: итоги работы ревизоров

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей 20 банков, 8 страховых и инвестиционных компаний о системных рисках финансового сектора, проведенного Национальным банком Украины в период с 13 по 27 мая, опубликованные на сайте регулятора.

В частности, две трети опрошенных руководителей финансовых учреждений оценили состояние сектора как удовлетворительное, еще 21% - как хорошее. В то же время, по мнению большинства респондентов, в ближайшие полгода состояние рынка не изменится.

64% опрошенных считают, что на сегодня общий уровень риска в системе средний, а 36% оценили его как высокий.

Отмечается, что в третьем опросе подряд респонденты указали, что наиболее значительными источниками риска для финансового сектора являются коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы: 57% опрошенных отметили, что это факторы высокого риска, еще 29% считают их очень высокими.

"В то же время наибольшая доля опрошенных (32%) считала факторами очень высокого риска политическую и социальную ситуацию в Украине, а также состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями. Участники опроса подтверждали это также в открытых вопросах, уточняя, что сотрудничество с МВФ критически важно для обеспечения стабильности сектора", - отметили в НБУ.

По данным регулятора, в пятерку самых больших факторов риска для финансового сектора вошли коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы; политическая и социальная ситуация в Украине; состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями; состояние защиты прав кредиторов и инвесторов; мошенничество и кибернетические угрозы.

"Если сравнить с результатами предыдущего опроса, проведенного в ноябре 2018 года, по мнению респондентов, больше всего риски выросли по факторам политической и социальной ситуации в стране и притока иностранного капитала (прямых инвестиций) в Украину. Наиболее существенно, по их оценкам, уменьшился риск конкуренции на рынке финансовых услуг", - сообщает НБУ.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины проводит опрос о системных рисках финансового сектора дважды в год, результаты которого отражают, как топ-менеджеры финучреждений оценивают состояние финансового сектора за прошедшие 6 месяцев и чего ожидают в следующие полгода.

Следующий опрос о системных рисках финансового сектора будет опубликован в ноябре 2019 года.