Миссия МВФ в Украине: мы не видим препятствий для сотрудничества

Представители Международного валютного фонда готовы продолжить переговоры о том, каким образом МВФ будет предоставлять поддержку Украине, сразу после внеочередных выборов в Верховную Раду и формирования нового украинского правительства, сообщил руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.

Международный валютный фонд не видит препятствий для дальнейшего сотрудничества с Украиной.

Об этом во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 заявил глава миссии МВФ Рон ван Роден, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформирован Правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом предоставлять нашу поддержку", – подчеркнул ван Роден.

Он отметил, что решение провести досрочные выборы в Верховную Раду открыло новые возможности для ускорения изменений в Украине.

Во время встречи с представителями Фонда Зеленский сообщил, что на это решение повлияли несколько факторов.

"Пока мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, которых граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от Фонда", – отметил глава государства.

По его мнению, без роспуска Верховной Рады в Украине были бы проблемы в сотрудничестве с МВФ.

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"Очередные выборы должны были состояться в конце октября. Тогда где-то в декабре мы получили бы коалицию и новое правительство. И граждане, и экономика не могут столько ждать. Без необходимых изменений у нас тогда были бы проблемы с Международным валютным фондом", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев 21 мая. Постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман говорил, что миссия проработает в Украине две недели.

22 мая министр Кабмина Александр Саенко заявлял, что миссия МВФ прекратила работу в Украине. Украинское представительство Фонда опровергало это заявление и отмечало, что работа миссии продолжается по графику. Позже Саенко опроверг свои слова и сказал, что информации о прекращении работы миссии пока нет.

23 мая пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сказал, что Фонд готов возобновить сотрудничество с Украиной после назначения нового правительства.

Секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил, что позиции Украины и миссии Фонда относительно дальнейшего развития страны и сотрудничества с МВФ полностью совпадают.