В Кабмине заявили, что ВВП Украины через полтора года превысит докризисный показатель

По словам Кубива, отечественная экономика прекратила падение в 2016 году и с того времени совокупно выросла на 8,4%.

Валовой внутренний продукт Украины через полтора года превысит докризисный показатель 2013 года на 0,7%, заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

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«Через полтора года ВВП Украины превысит докризисный объем ВВП 2013 года на 0,7 процентных пункта. Вы скажете, что медленно? Напоминаю, что Украина, по некоторым оценкам, утратила 20% ВВП из-за агрессии Российской Федерации и аннексии Крыма. Мы утратили людей, заводы, промышленные комплексы, залежи газа и угля. Но мы выстояли, мы вывели экономику из крутого пике, экономика прекратила падение в 2016 году и с того времени совокупно выросла на 8,4%», - сказал он.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.

Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Украины в текущем году на 2,7%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.