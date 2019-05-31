Валюта дорожает: Нацбанк снова ослабил официальную гривню

Национальный банк на пятницу, 31 мая, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,87 грн/долл., к евро – на уровне 29,92 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 31 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеВалюта резко подорожала: эксперт рассказал, что будет с долларом дальше

100 USD США – 2687.2573 (30 мая – 2668.3376)

100 EUR – 2991.9923 (30 мая – 2976.7974)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,92/26,95 грн/долл., что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,93/29,97 грн/евро, что на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.