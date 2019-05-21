Гройсман: Переговоры по пересмотру программы сотрудничества с МВФ должен проводить Зеленский
Переговоры относительно пересмотра программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом должен проводить президент Владимир Зеленский.
Об этом во время эфира на телеканале ICTV заявил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя прибытие в Киев во вторник, 21 мая, миссии Фонда для очередного пересмотра действующей программы.
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«Когда приезжает миссия Международного валютного фонда, она всегда планирует пересмотр программы, в которой есть четыре подписи – президента Украины, премьер-министра, министра финансов и главы Национального банка Украины. Президент должен провести переговоры с Международным валютным фондом, определиться с параметрами пересмотра программы и как только президент договорится о новом пересмотре – он об этом сообщит», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и досрочные парламентские выборы, а также предложил действующему составу правительства подать в отставку.
Спустя несколько часов премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о решении подать в отставку сразу после ближайшего заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.
Кроме того, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления относительно обращения к президенту Украины по поводу увольнения Якова Смолия с поста главы Национального банка.
Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда во вторник, 21 мая, приступила к работе в Киеве.