"Мегабанк" получил инвестиции из Европы

Привлечение субординированного кредита является частью плана докапитализации, который направлен на создание дополнительного буфера капитала и реализуется "Мегабанком".

АО "Мегабанк" (Харьков) и Triodos Investment Management (Нидерланды) заключили новое соглашение оо сотрудничестве: "Мегабанк" привлек финансирование в виде субординированного кредита на сумму 4 миллиона евро. Срок соглашения - 5,5 лет. Договор был подписан 11 мая.

"Для частного банка в Украине получить финансирование от иностранной компании - событие неординарное. Это свидетельствует о том, что европейские деловые круги видят в "Мегабанке" надежного партнера. Заключенное соглашение – уже второй этап сотрудничества "Мегабанка" с компанией Triodos Investment Management. В прошлом году мы привлекали у голландских партнеров кредит в локальной валюте на развитие малого и среднего бизнеса", - рассказал председатель правления "Мегабанка" Алексей Яценко.

Привлечение субординированного кредита является частью плана докапитализации, который направлен на создание дополнительного буфера капитала и реализуется "Мегабанком". Средства данного кредита будут зачислены в регулятивный капитал банка; необходимую процедуру получения разрешения на включение этих средств в капитал банк проходит в настоящее время.

Яценко также отметил, что банк продолжает переговоры о сотрудничестве с другими инвестиционными компаниями, в частности, Корпорацией зарубежных частных инвестиций (OPIC, США). Заключить соглашение о привлечении долгосрочного субординированного кредита от этой компании планируется в текущем месяце.

Справка. Компания Triodos Investment Management (Triodos IM) дает возможность широкому спектру инвесторов вкладывать свои деньги в инвестиции, работающие на долговременные позитивные изменения, поддерживая и позволяя развивать бизнес инновационным предпринимателям и предприятиям. В этой деятельности Triodos IM играет роль катализатора в движении к более справедливому, устойчивому и гуманному миру. За 25 лет профессиональной деятельности компания Triodos IM накопила обширный опыт и экспертизу в области эффективного инвестирования в такие отрасли, как (альтернативная) энергетика, климатические изменения, инклюзивные финансовые услуги, устойчивое производство продуктов питания и сельское хозяйство. Triodos IM также инвестирует в компании, акции которых котируются на бирже и которые оказывают существенное содействие движению к устойчивому обществу. Активы под управлением по состоянию на конец 2018 года: 4,2 миллиарда евро.

Компания Triodos IM - инвестор мирового масштаба. Triodos IM является дочерней компанией банка и полностью принадлежит Triodos Bank NV.

Корпорация зарубежных частных инвестиций (OPIC) - это правительственное агентство США, которое помогает американским компаниям инвестировать в развивающиеся рынки. OPIC предоставляет предприятиям инструменты для управления рисками, связанными с прямыми иностранными инвестициями, способствует экономическому развитию стран с развивающимися рынками. Работает с 1971 года, ведет деятельность в 160 странах мира.

"Мегабанк" работает в Украине уже 28 лет. Банк обслуживает около 600 тысяч клиентов в 167 отделениях. Среди акционеров банка – крупные иностранные финансовые организации, такие как Европейский банк реконструкции и развития, Немецкий государственный банк KfW, Международная финансовая корпорация IFC.

С 2007 года "Мегабанк" заключил 49 соглашений с 17 зарубежными партнерами по привлечению финансирования в виде капитала, субординированного долга, кредитов и депозитов на общую сумму 356 млн. долларов США. За счет зарубежного финансирования банк выдал украинским предприятиям реального сектора экономики более 6 тысяч кредитов на общую сумму около 500 млн. долларов США, большая часть которых была предоставлена предприятиям микро-, малого и среднего бизнеса аграрного сектора, а также направлена на финансирование проектов повышения энергоэффективности, развития экспортного потенциала клиентов банка и так далее.

По состоянию на 14 мая 2019 года "Мегабанк" реализует 12 долгосрочных программ 9 зарубежных инвесторов из 6 стран мира на общую сумму 91 млн. долларов США, большинство из которых направлены на финансовую поддержку предприятий микро-, малого и среднего бизнеса.