Средняя зарплата в Украине в долларах достигла уровня 2013 года (инфографика)

Средняя заработная плата штатного работника в Украине в марте 2019 года в долларовом эквиваленте составила 385 долл. против 394 долл. в марте 2013 года.

Средняя заработная плата штатного работника в Украине в марте 2019 года в долларовом эквиваленте почти достигла показателя марта 2013 года и составила 10 237 грн, или 385 долл., сказано на странице правительственной компании Ukraine Now в сети Facebook.

Читайте такжеРаботники могут "прогуливать" работу, если задерживают зарплату - Минсоцполитики (видео)

«Средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в марте 2019 года составила 10 237 грн, что в долларовом эквиваленте составляет 385 долларов США и на 21% превышает показатель прошлого года. Средняя заработная плата за март 2019 года почти достигла показателя 2013 года, когда она составляла 3212 грн и 394 долл. соответственно», - сказано в сообщении.

Так, согласно инфографике Ukraine Now, средняя зарплата в Украине в долларовом эквиваленте в марте 2013 года составила 394 долл., в марте 2014 года – 278 долл., 2015 – 172 долл., 2016 – 195 долл., 2017 – 252 долл., 2018 – 318 долл.

В сообщении отмечается, что данные средней заработной платы по регионам Украины в 2002-2019 гг. взяты из информации Государственной службы статистики, а динамика средней заработной платы за 2013-2019 годы в долларовом эквиваленте отображает средний курс в коммерческих банках за соответствующий период.

Так, в марте 2013 года средняя зарплата составляла 3212 грн при курсе 8,16; в марте 2014 года - 3415 грн, курс 12,3; в марте 2015 года - 3863 грн, курс 22,4; в марте 2016 - 4920 грн, курс 25,2; март 2017 - 6752 грн, курс 26,8; март 2018 - 8382 грн, курс 26,4; март 2019 - 10237 грн, курс 26,6.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте 2019 года выросла по сравнению с мартом прошлого года на 22,1% - до 10 237 грн.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в марте 2019 года увеличилась по сравнению с февралем на 0,7%, и на 1 апреля этого года составила 2,46 млрд грн.

С 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4173 грн с 3723 грн.

Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.