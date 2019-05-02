Минфин увеличил показатель дефицита госбюджета до 26,2 миллиарда

Это на 27% выше показателя за аналогичный период предыдущего года и на 0,9 миллиарда гривень – данных о дефиците, обнародованных в начале апреля.

Государственный бюджет Украины за январь-март 2019 года сведен с дефицитом в 26,2 миллиарда гривень, что на 27% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

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Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Уточненный показатель дефицита госбюджета за первый квартал на 0,9 миллиарда гривень выше данных о дефиците в 25,3 миллиарда гривень, обнародованных в начале апреля.

Согласно обновленным данным, в первом квартале Минфин привлек 115,3 миллиарда гривень заимствований, что в 2 раза выше показателя годом ранее.

Также сообщается, что за этот период Минфин погасил заимствования на 94,3 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 триллиона гривень, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривень.