Минфин одолжил внутри страны более 13 миллиардов гривень

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет более 11 млрд грн и 82 млн долл.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 11,242 млрд грн и 82,14 млн долл.

Читайте такжеГосдолг Украины сократился до $78 миллиардов

Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 119, 168, 343, 525, 770 и 1582 дня со средневзвешенной доходностью 19,5%, 19%, 18,5%, 17,25%, 16,75% и 10% годовых соответственно.

Средства в долларах привлечены на 232 и 659 дней, а также на 477 дней с досрочным погашением. Ставки доходности составили 7,25%, 7,50% и 3,85% годовых соответственно.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу Национального банка составил 13,440 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в первом квартале 2019 года привлекло в госбюджет 57,3 млрд грн, 1 млрд долл. и 38,7 млн евро.