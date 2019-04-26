Десяти тысячам шахтеров на Донбассе повысили зарплаты до уровня европейских

В Донецкой области горнодобывающий бизнес продолжает повышать зарплаты сотрудникам.

В результате, у некоторых подземных профессий средний заработок существенно превысит предложения угольных компаний из Польши и Чехии для украинских заробитчан, пишет 24.

Увеличение тарифных ставок и окладов в среднем составит 15%. Рост зарплат коснется более 10 тысяч сотрудников восьми предприятий-партнеров "Донецкстали", среди которых шахтоуправление "Покровское", обогатительная фабрика "Свято-Варваринская", автопредприятие "Укрстрой", "Углепромтранс", "Шахтостроительных компания", "Свято-Ильинский машиностроительный завод", "Свято-Покровская шахта №3", "ШАХТОСТРОЙМОНТАЖНОЕ управление №1".

По словам генерального директора "Донецкстали" Ильдара Салеева, по итогам 2018 года зарплаты горняков в шахтоуправлении "Покровское" оказались на 76% выше, чем в среднем по Украине, и на 43% выше, чем в области.

"Рост фонда оплаты труда увеличит поступления в местные бюджеты в результате налога с доходов физических лиц, который уже много лет является одним из самых весомых в их доходной части. Чем выше зарплаты – тем больше возможностей развития у городов, где работаем мы и наши партнеры. Мы намерены регулярно проводить повышение зарплат. Например, в 2018 году зарплаты сотрудников ШУ "Покровское" выросли в среднем на 25%. При этом суммарно с 2013 года средняя зарплата на предприятии выросла в 2,6 раза. Мы уже опережаем европейских соседей по ряду профессий, и стремимся в дальнейшем сокращать разрыв в оплате труда по другим", – сказал Ильдар Салеев.

Напомним, ранее "Донецксталь" запустила Кадровый центр в Покровском. За первый квартал 2019 года трудоустроены более 600 человек. На данный момент центр предлагает сотни вакансий – от водителей автотранспортных средств и слесарей до сварщиков и горняков, с окладами от 10 до 35 тыс. грн.