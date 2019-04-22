«ПриватБанк» запустил новую услугу бесконтактной оплаты покупок

В планах банка до конца года увеличить сеть торговых терминалов до 190 тысяч, при этом большинство из них будут принимать бесконтактные платежи.

Крупнейший в Украине банк «ПриватБанк» запустил в Украине новую услугу бесконтактной оплаты покупок смартфонами по QR-коду в POS-терминалах.

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Как сообщили в пресс-службе банка, такая технология позволит оплачивать бесконтактно любые покупки с помощью смартфонов, которые не поддерживают NFC-оплату.

«Теперь для оплаты покупки можно сканировать смартфоном QR-код, который появится на экране POS-терминала «ПриватБанка» после ввода кассиром суммы оплаты. Для этого достаточно любого смартфона с приложением Privat24. После сканирования клиенту остается выбрать в приложении карту и подтвердить оплату», - сказано в сообщении.

По данным «ПриватБанка», в первом квартале 2019 года объем безналичных оплат в сети эквайринга банка вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 40,5%. Также сообщается, что в планах банка до конца года увеличить сеть торговых терминалов до 190 тысяч, при этом большинство из них будут принимать бесконтактные платежи.

Как сообщал УНИАН, ранее "ПриватБанк" запустил услугу продажи безналичной валюты через сеть терминалов самообслуживания.

По состоянию на конец февраля, по данным Национального банка, доля безналичных операций в Украине превысила 44% от общего объема операций с платежными картами, при этом более 78% платежных терминалов оснащены бесконтактной технологией.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года. По итогам 2018 года «ПриватБанк» получил 11,7 млрд грн прибыли.