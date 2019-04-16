"ПриватБанк" начал продавать безналичную валюту в терминалах

Теперь купить доллары или евро на валютную карту или счет можно круглосуточно в любом терминале банка, оплатив их наличными.

Крупнейший в Украине банк "ПриватБанк" запустил услугу продажи безналичной валюты через сеть терминалов самообслуживания, сообщает пресс-служба банка.

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Согласно сообщению, теперь купить доллары или евро на валютную карту или счет можно круглосуточно в любом терминале банка, оплатив их наличными.

«В терминалах самообслуживания "ПриватБанк" продает валюту по безналичному курсу. Чтобы мгновенно пополнить свою валютную карту или счет, достаточно авторизоваться в терминале с помощью любой карты банка, выбрать меню «Банковские услуги» –> «Обмен валют», далее выбрать нужную валюту, номинал и карту для зачисления средств», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года. По итогам 2018 года «ПриватБанк» получил 11,7 млрд грн прибыли.