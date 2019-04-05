Украина хочет опротестовать решение ВТО о правомерности российской блокады транзита

В министерстве отмечают, что обращение в апелляционный орган является устоявшейся практикой подобных споров.

Министерство экономического развития и торговли Украины изучает решение арбитров Всемирной торговой организации о правомерности действий РФ по блокировке транзита украинских товаров по своей территории в 2016 году, а также планирует подать апелляцию на данное решение.

Читайте такжеЭксперт рассказал о перспективах обжалования Украиной решения ВТО

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

При этом в Минэкономразвития опровергают заявления некоторых СМИ о "трех проигранных делах в ВТО", поскольку эта информация, отметили в министерстве, преждевременная и не соответствует действительности.

"Для ВТО естественным является двухэтапное рассмотрение споров: группой экспертов и апелляционным органом. Обращение в апелляционный орган является устоявшейся практикой. Два наши дела сейчас рассматривает апелляционный орган: Украина против РФ об ограничении на импорт вагонов и стрелочных переводов, а также РФ против Украины относительно антидемпинговых пошлин по нитрату аммония. Результат рассмотрения пока неизвестен", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2016 года Российская Федерация запретила транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки украинской сельскохозяйственной продукции и товаров, облагаемых более чем нулевой таможенной пошлиной согласно Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза, предназначенных для получателей из Республики Казахстан и Кыргызской Республики. Впоследствии аналогичные ограничения стали применяться в отношении украинских товаров, предназначенных для Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Процедуру, которая в исключительном порядке разрешает транзит этих товаров, пока ни разу не удалось реализовать.

14 сентября 2016 года Украина запросила консультации с РФ в связи с множеством ограничений транзитных перевозок, а 9 февраля 2017 года обратилась в Орган по разрешению споров ВТО с просьбой о создании третейской группы для рассмотрения дела.

Проанализировав обстоятельства дела, третейская группа установила, что действия России удовлетворяют всем требованиям для применения ограничений по соображениям безопасности и, следовательно, Россия не нарушала обязательств, принятых при вступлении в ВТО.