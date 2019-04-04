Долг по уплате налогов превысил 107 миллиардов гривень

Объемы налогового долга достигают 10% от доходной части госбюджета на текущий год.

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) в связи с отсутствием действенных механизмов влияния на должников по взысканию налогового долга, который на сегодня превышает 107 млрд грн, настаивает на расширении своих полномочий в этом направлении.

Читайте такжеГФС доначислила предприятиям 157 миллионов налогов и сборов

Как сообщил исполняющий заместителя главы ведомства Евгений Бамбизов на своей странице в сети Facebook, ГФС разработала соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины о новом порядке взыскания долга, которые находятся на согласовании Министерства финансов Украины.

"Объемы налогового долга достигают 10% от доходной части госбюджета на текущий год. На сегодня это 107,2 млрд грн. И сумма постоянно растет. Причина – ГФС лишена любых действенных, установленных законом механизмов по взысканию долга", – написал Бамбизов.

Так, по его словам, каждый десятый плательщик – юридическое лицо и 40% физических лиц-предпринимателей не выполняют налоговые обязательства.

Как отметил Бамбизов в блоге одного из интернет-изданий, с целью привлечения к ответственности более существенного числа нарушителей Фискальная служба считает необходимым сократить срок налогового требования до 30 дней с момента его получения с нынешних 60 дней, а срок исковой давности таких дел - увеличить до шести лет с нынешних трех. Данное предложение объясняется тем, что судебные рассмотрения могут тянуться не один год, а также тем, что на сегодня каждый налоговый руководитель ведет по 400-700 дел, в связи с чем физически не успевает обрабатывать весь объем.

Помимо этого, ГФС рассчитывает расширить полномочия налоговых управляющих и отменить практику обращения в суд со стороны ГФС относительно любых взысканий, оставив лишь возможность рассмотрения в суде дела о разрешении на реализацию активов должника, которые пребывают в залоге.

«Обжалование и суды могут длиться годами, в течение которых плательщик успевает вывести все активы с предприятия. Государство остается ни с чем. Сейчас 39 млрд грн из общей суммы налогового долга не обеспечены активами», - отметил чиновник.

Вместе с тем, если у налогоплательщика нет таких активов, Фискальная служба предлагает арестовывать счета предприятия и останавливать расходные операции, за исключением заработной платы и социальных выплат.

Кроме того, ГФС считает необходимым взыскивать долги по инкассовым поручениям с банковских счетов должников с целью прекращения практики использования должниками времени за пределами банковского дня для своих финансовых транзакций, так как некоторые из них пользуются возможностью проводить транзакции после завершения операционного времени по повышенному банковскому тарифу, таким образом уходя от списания налогового долга.

Бамбизов также отметил, что необходимо лишить такие предприятия возможности использовать средства со счетов на другие, кроме погашения долга, потребности.

«Сейчас мы согласовываем с Минфином два приказа (между Госказначейством и ГФС, а также между НБУ и ГФС), где предусмотрен новый механизм взыскания долга. Предлагаем формировать инкассовое поручение в электронном виде - с использованием электронной цифровой подписи должностных лиц контролирующего органа и электронной печати. Это упростит и удешевит громоздкий и трудоемкий алгоритм взыскания, сократит процесс в 15 раз: с 30 до 2-х дней», - добавил исполняющий заместителя главы ГФС.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за 2018 год выполнен с дефицитом на уровне 59,3 млрд грн, или 1,7% ВВП, при установленном предельном показателе в размере 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.

Украинский бизнес в 2018 году перечислил в госбюджет 96,9 млрд грн налога на прибыль, что на 44,8% выше показателя за 2017 год.

Справка УНИАН. Налоговый долг преимущественно возникает как результат контрольно-проверочной работы и доначислений плательщикам-нарушителям, в том числе - доначислений прошлых периодов, по которым судами подтверждена правота требований ГФС, а также - в результате декларирования плательщиками своих налоговых обязательств с последующей их неуплатой.