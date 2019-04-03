Биткойн неожиданно подорожал на 22%

Финансовые аналитики не могут объяснить причин такого резкого роста.

2 апреля 2019 года стоимость самой популярной криптовалюты в мире - биткоин - выросла более чем на 20% после длительного падения.

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Об этом сообщает Bloomberg.

По состоянию на 3 апреля стоимость главной криптовалюты увеличилась уже на 22,9%, достигнув рекордного в 2019 году показателя в 5,09 тысячи долларов. Параллельно начали расти и другие криптовалюты.

В то же время финансовые аналитики пока не могут определить предпосылок такого резкого роста стоимости криптовалют. Эксперты, опрошенные Bloomberg, отмечают, что рост могли спровоцировать чисто технические факторы. Так, например биржевые автоматы значительного количества торговцев криптовалютою могли одновременно сработать на "покупку", чем вызвали резкий скачок в цене.

Другие аналитики утверждают, что рост стоимости криптовалюты обусловила "слишком большая предсказуемость рынка традиционных валют".

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин планировал разработать правила налогообложения операций с криптовалютою.

Также правительство поручило внести майнинг криптовалют классификатора видов экономической деятельности (Квэд), что узаконивает данную деятельность.